"Cirolarda %50'ye gelsek kendimizi şanslı sayacağız"

Bloomberg HT'de Piyasa Hattı'na konuk olan Kiğılı, giyim perakendecilerinin cirolarının normalleşme döneminde ne kadar arttığını ve AVM’lerde bulunan mağazaların bu süreçte nasıl faaliyet gösterdiklerini açıkladı.







Kiğılı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:





"Çok çeşitli sıkıntılar içindeyiz. 1 Haziran'da başladı AVM'lerin tam kapasiteyle çalışması. Geçen 21 günde biz eskiyi yakalamış değiliz. En büyük sorunumuz klimadır. AVM'lerde klimalar çalışmıyor, çok ciddi sıcakla baş başayız, mağazaya giren her müşteri 5 dakika sonra dışarı fırlıyor. Haziran ayında okullardan dolayı cumartesi ve pazar da yasak oluyor. En iyi iş günlerimiz. Babalar Günü saat 16.30'da mağaza açtık, 21.00'de kapattık. Hepsi üst üste geldiğinde çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Görüntü itibariyle yüzde 30'ları yakalamış durumdayız.





"AVM'ler en sağlıklı yerler"





"AVM'ler en sağlıklı yerler, hijyen bakımında, tedbirler bakımından. Anlayamadığım bir konu var, otobüslere bindiriyorsunuz, minibüslere bindiriyorsunuz, açık pazarlarda insanları dolaştırıyorsunuz, maske taktıktan sonra mağazalarda klimaların çalışmaması abesle iştigal etmekten başka bir şey değil. O zaman hiç açmayalım işleri. Bu şartlar altında, bu sıcaklıkta mağazaların içerisinde nasıl insanları çalıştıracaksın. Gelen müşteriyi 5 dakika tutmamız da zor.





"Seneyi yüzde 50 ciro eksiğiyle kapatırsak..."





"Biz bu seneyi yüzde 50 ciro eksiğiyle kapatırsak kendimizi şanslı hissederim ama maalesef bu gidişle onu da yapamayacağız. Kendim için söylemiyorum, benim sektörüm adına konuşuyorum. 800 bin kişinin çalıştığı, binlerce markanın 80 bin mağazası var.





"Devletin de verebileceği bu"





"Devlet şimdiye kadar yapabileceğinin azamisini yaptı. Devletin de verebileceği bu. Zorlanarak en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar ama sorun öyle bir sorun ki, dünya böyle. Havalimanındaki mağazalarımız kapandı. Birçok ülkeden turistler gelmiyor. İstanbul'daki lüks AVM'lerin hepsinde satışlarımızın yüzde 30'u turistlereydi. Bu şekilde büyük bir açığımız var.





"Bundan sonrası ne olur, hepimiz Allah'a emanetiz"





"Bankalarla yapılandırma gibi bir durum konu edilmiyor. Şu anda elimizden geldiği kadar en iyi şekilde 3 ayı gayet iyi bir şekilde getirdik. Bundan sonrası ne olur, hepimiz Allah'a emanetiz.





"Bankalarla olan kredi mevzuatında bankalar kredinin geri dönmesini istiyor. Geri dönmeyeceğini bildiği kredileri açmıyorlar. En küçük esnafın durumu zor. Yukarı çıktıkça biraz daha azalıyor ama nasıl devam ettiririz, onu bilmiyorum."



