Samanyolu Haber /Ekonomi / Citi Bank’tan yeni altın tahmini /04 Ağustos 2025 20:22

Citi Bank’tan yeni altın tahmini

ABD'li bankacılık devi Citi, altın fiyatlarına ilişkin tahminini yükseltti. Banka, ABD ekonomisindeki zayıflamaya ve enflasyon görünümündeki bozulmaya işaret ederek, 3 aylık spot altın fiyatını 3.300 dolardan 3.500 dolara çıkardı.

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Küresel gerilimler ve ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin etkisiyle altın fiyatları tarihi zirvelere yaklaşıyor. Bu gelişmelerin ardından dünyanın önde gelen bankalarından Citi, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ABD EKONOMİSİNDEKİ ZAYIFLAMA ALTINI DESTEKLİYOR

HalkTV’nin haberine göre, geçtiğimiz hafta açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Bu veriler, piyasaların Eylül 2025’te Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini artırdı. Citi, bu gelişmeleri ve ABD’deki kısa vadeli büyüme ile enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak altın tahminlerini revize etti.

CİTİ’DEN İDDİALI ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Dev banka, yeni değerlendirmesinde, 3 aylık spot altın fiyatı tahminini 3.300 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Aynı zamanda, altın fiyat bandını da 3.100-3.500 dolar aralığından 3.300-3.600 dolar aralığına çekti. Bu revizyon, altının güvenli liman olma özelliğinin, belirsizlik dönemlerinde daha da öne çıktığını gösteriyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapanlar, önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirecekler.
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