Citi Bank’tan yeni altın tahmini





ABD EKONOMİSİNDEKİ ZAYIFLAMA ALTINI DESTEKLİYOR





CİTİ’DEN İDDİALI ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Küresel gerilimler ve ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin etkisiyle altın fiyatları tarihi zirvelere yaklaşıyor. Bu gelişmelerin ardından dünyanın önde gelen bankalarından Citi, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.HalkTV’nin haberine göre, geçtiğimiz hafta açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Bu veriler, piyasaların Eylül 2025’te Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini artırdı. Citi, bu gelişmeleri ve ABD’deki kısa vadeli büyüme ile enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak altın tahminlerini revize etti.Dev banka, yeni değerlendirmesinde, 3 aylık spot altın fiyatı tahminini 3.300 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Aynı zamanda, altın fiyat bandını da 3.100-3.500 dolar aralığından 3.300-3.600 dolar aralığına çekti. Bu revizyon, altının güvenli liman olma özelliğinin, belirsizlik dönemlerinde daha da öne çıktığını gösteriyor.Yatırımcılar ve alım-satım yapanlar, önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirecekler.