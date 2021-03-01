Citi’den Bitcoin için önemli rapor

Kripto parayla ilgili üst üste analizler yayınlanıyor. Bir rapor da Citi analistleri tarafından hazırlandı. Raporda Bitcoin'in kritik bir eşikte olduğunu belirtti, kripto para biriminin ya uluslararası ticaret için tercih edilen para birimi haline geleceğini ya da spekülatif bir içten yıkım yaşayacağı ifade edildi.







Citi’nin yayımladığı araştırma raporuna göre, yakın zamanda Tesla Inc ve Mastercard’ın onaylayıcı adımlarıyla birlikte Bitcoin ana akıma evrilme yolunda büyük bir dönüşümün başında olabilir.





Son on yılın büyük bir bölümünde bireysel yatırımcıların ağırlıkla yatırım yaptıkları kripto para piyasasına son yıllarda kurumsal yatırımcılar da dahil olmaya başladılar.





Citi’ye göre, eğer işletmeler ve bireysel yatırımcılar merkez bankasının planladığı dijital nakit paraya ya da “sağlam akçeye” (“stablecoin”) dijital cüzdanlarıyla erişebilirlerse Bitcoin’in küresel erişim ağı, izlenebilirliği ve hızlı ödemelerde kullanılma potansiyeli onun uluslararası ticarette tercih edilmesini sağlayabilir.





Bir ödeme aracı olarak tasarlanan Bitcoin, yüksek oynaklığa sahip olması ve kısmen maliyetli işlemleri nedeniyle büyük ekonomilerin ticaretinde çok az kullanılıyor. Ancak son yıllarda Nijerya gibi bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde Bitcoin’in kullanımı artmakta.





Citi, Bitcoin’in küresel ticarette bugün doların bulunduğu fiili para birimi konumuna dönüşümü için Bitcoin piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcının katılımının ve Bitcoin’in finansal otoriteler tarafından daha sıkı kontrol edilmesinin sağlanmasının gerektiğini belirtti.





Bitcoin bugün yüzde 4.5 kazanımla 47 bin 284 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in yılbaşından bugüne kadarki yükselişi ise yüzde 60’ın üstünde oldu.