Samanyolu Haber /Ekonomi / Citi'den enflasyon analizi: Merkez Bankası yeterince desteklenmiyor /05 Kasım 2024 00:56

Citi'den enflasyon analizi: Merkez Bankası yeterince desteklenmiyor

ABD'li bankacılık devi Citigroup, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası'nın mali politikalarla yetirince desteklenmediğini ifade eden bir rapor yayımladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD'li bankacılık devi Citigroup Türkiye'ye ilişkin çarpıcı bir enflasyon değerlendirmesi yayımladı.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından kaleme alınan raporda  Merkez Bankası'nın mali politikalarla yetirince desteklenmediği belirtildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre raporda  "Yetersiz mali politika desteği, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu 'gerekenden daha fazla süre' sürdürmesine yol açabilir veya indirim döngüsü başladığında "erken gevşeme algılarına yol açabilir" değerlendirmesine yer verildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekimde giyim, gıda, haberleşme ve konut kalemleri öncülüğünde aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu kalemi yüzde 4,33 ile gıda, yüzde 3,52 ile haberleşme ve yüzde 2,93 ile konut izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 93,66 ile eğitim oldu. Bu kalemi yüzde 89,4 ile konut, yüzde 62,1 ile lokanta ve oteller izledi.

Ekonomistler verilerin, TCMB'nin "Kasım ayında indirime kapının tam olarak kapanmadığını ancak aralık ve ocak ayının daha yüksek ihtimal olduğuna" dair beklentileri değiştirmemekle birlikte kasım ve aralık ihtimalinin gittikçe azaldığını söylediler.
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