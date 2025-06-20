Kültürler arası köprüler kuruldu! Yunanistan’da Diyalog Ödülleri coşkuyla verildi

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Yabancı düşmanı caydırma, dışlama ve ayrımcılık politikalarına karşı diyalog ve bir arada yaşama köprüleri kurmak için her biri kendi alanında çalışmış kişilerin çalışmaları, Atina Günlük Gazeteleri Editörler Birliği ESIEA'nın salonunda Hizmet Hareketi tarafından Yunanistan Diyalog ve Entegrasyon Ödülleri 2025 ile onurlandırıldı.









Yunanistan'da bu sene ikincisi düzenlenen törende, mülteci topluluklarından, dayanışma alanından ve aynı zamanda edebiyat, spor, gazetecilik, yerel yönetim, iş dünyası ve din alanlarından kişilere ödülleri veriliyor. Organizatörler ödülün amacının “kültürel, dini ve etnik gruplar arasında köprüler kurmanın, çeşitliliği ve karşılıklı anlayışı kabul etmenin önemini” vurgulamak olduğunu belirttiler. Etkinlik, Barış Köprüleri STK'sı, Synesis Pigi ve Olympus Gençlik Merkezi'nin katılımıyla düzenlendi.





















Aktivist ve eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom da konuşmasında, “Dinleri, renkleri ve kökenleri nedeniyle bu kadar çok masum insanın ölmesi, çabalarımızı diyaloğa odaklamamız, çitler değil köprüler inşa etmek için çalışmamız ve yeni nesle barış ve bir arada yaşama mesajıyla ilham vermemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.





















Sosyal Hizmetler dalındaki ödül, Atina Belediyesi Göçmen ve Mültecilerin Sosyal Entegrasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Thanasis Chimonas'a ve Yunanistan Göçmenler Forumu Direktörü Adla Sasati'ye takdim edildi. “Adil ve kapsayıcı bir topluma giden yolun diyalog, görünürlük ve bir arada yaşamaktan geçtiğinin” altını çizen Leros Dayanışma Ağı'ndan Matina Katsiveli de ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada “Tam da dünyamızda barbarlık hüküm sürdüğü için barışa, adalete ve eşitliğe inanan insanların burada buluşması çok faydalı, gerekli ve umut verici” ifadelerini kullandı.





































































"Evrenselliğe ve dünyaya bakan daha iyi bir toplumu şekillendirmek için tam da farklı kültürel geçmişlere ve görüşlere sahip farklı seslerin olduğu yerde diyalog imkanı vardır. AMKE Barış Köprüleri Başkanı Anthimos Sideris, “Amaç daha iyi bir toplum, daha iyi bir şehir inşa etmek ve faaliyetleri, fikirleri ve düşünceleriyle bu toplumda daha iyi bir şeye katkıda bulunan insanlardan oluşan bir ağ oluşturmaktır” dedi.PASOK Gönüllülük ve Sosyal Hareketler Sektörü temsilcisi Melina Theodorou da yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Entegrasyon basit bir uyum süreci değil, karşılıklı bir anlayış, kabullenme ve birlikte inşa etme çabasıdır.”Adalet ve İnsan Hakları Ödülü, Avrupa Ceza Avukatları Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı ceza avukatı Alexis Anagnostakis'e takdim edildi. Gazeteci Michalis Arabatzoglou Medya ve Basın Ödülünü eski AP üyesi Stelios Kymouropoulos'un elinden aldı ve mültecilerin kendisinin sahip olduğu pek çok klişeyi yıktığını belirtti. “Bildiğimiz İslam'dan çok uzakta, Ortodoks inancımızla çok ortak noktası olan, kollarını çeşitliliğe açan ve kadınların erkeklerle eşit olduğu başka bir İslam olduğunu bana bildirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.Yılın Kadını Ödülü yazar Persa Koumoutsou'ya verilirken Koumoutsou, "ister sürgün edilmiş bir göçmen, ister savaştan zarar görmüş bir bölgenin vatandaşı olsun, insanın değerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönemde direnişin her zamanki kadar gerekli olduğunu belirtti, tehlikeli bir şekilde önemsizleştirildi ve ne yazık ki bazı durumlarda tamamen geçersiz kılındı“ diye konuştu ve Türkiye'den bir mülteci olan gönüllü Gül Çalış da ödülünü ”Türkiye'de uzun yıllardır hapiste tutulan, özgürlüklerinden, çocuklarından ve yaşam sevinçlerinden mahrum bırakılan kız kardeşlerimize" adadı.Türkiye'den gelen ve Selanik’teki “Pites tis Polis” dükkanının kurucusu olan mülteci Ali Dursun, Girişimcilik ve İş Adamı Ödülünü 'nü aldı. Atina 2. İlköğretim Okulu Müdiresi Penelope Kunisti, Eğitimde İlham Verenler Ödülü'nü alırken, kendisinin de eğitim gördüğünü ve “sizin kişisel hikayeleriniz aracılığıyla bir insanın başı dik bir şekilde en baştan başlamasının ne demek olduğunu, ahlak ve haysiyet sahibi olmanın ve acıyı gurura dönüştürmenin ne demek olduğunu” öğrendiğini belirtti.Gençlik ve Eğitim Ödülü, Atina Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Mehlika Türkmenoğlu, PADA Eski Eserler ve Sanat Eserlerini Koruma Bölümü ve Mimarlık Bölümü öğrencisi Gülşah Çalış ve Atina Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencisi Deba Sako'ya verildi. Gençlik ve Spor Ödülü ise masa tenisi oyuncusu Zeynep Temugan'a verildi.Son olarak sunucu konuşmasına “Bu yıl küresel diyalog ve manevi düşünce açısından önemli kayıplar yaşandı. Bunlar arasında hayatlarını toplumlar ve dinler arası barışa, anlayışa ve diyaloğa adamış üç kişi var; Papa Benedict, Fethullah Gülen ve Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios.” diye başladı ve bu yılki Dinlerarası Diyalog Ödülü, Arnavutluk Başpiskoposu merhum Anastasios'un anısına ithaf edildi.Geceye Atina Başpiskoposluğu adına katılan Başpapaz İlias Drosinos, “Atina’da çoğu gönüllülerden oluşan bir ekiple, özel bir titizlik ve içtenlikle, sessiz ama derin bir etkiyle sürdürülen bu değerli program” diye bahsetti ve ödül, dinler arası diyaloğun teşvikine yaptığı büyük katkılardan dolayı Profesör Grigorios Ziakas'a verildi.