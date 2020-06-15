Çizgi karakterden milyarder oldu!

Çizgi karakter Hello Kitty ile meşhur olan Sanrio isimli Japon şirketinin kurucusu Shintaro Tsuji, 92 yaşında emekli olmaya hazırlanıyor.





Shintaro Tsuji görevi 31 yaşındaki torunu Tomokuni Tsuji’ye devredecek.





Görev değişimi 60 yıla yayılan şirketin tepesindeki ilk değişim olacak. 50 yıllık maziye sahip Hello Kitty, şirkete bugüne dek milyarlarca dolar kazandırdı.





Basit çizgilerle çizilen karakter giyim, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar gibi eşyalarda ortaya çıkarak çoğunlukla küçük çocukları hedef alsa da son yıllarda yetişkinler arasında da şöhret kazandı.





Shintaro Tsuji, resmi olarak 1 Temmuz’da görevinden ayrılacak.