Samanyolu Haber /Ekonomi / Çizgi karakterden milyarder oldu! /15 Haziran 2020 14:54

Çizgi karakterden milyarder oldu!

Çizgi karakter Hello Kity'den milyarlarca dolar kazanan Japon işadamı Shintaro Tsuji koltuğunu 31 yaşındaki torununa bırakıyor.

SHABER3.COM

Çizgi karakter Hello Kitty ile meşhur olan Sanrio isimli Japon şirketinin kurucusu Shintaro Tsuji, 92 yaşında emekli olmaya hazırlanıyor. 

Shintaro Tsuji görevi 31 yaşındaki torunu Tomokuni Tsuji’ye devredecek.

Görev değişimi 60 yıla yayılan şirketin tepesindeki ilk değişim olacak. 50 yıllık maziye sahip Hello Kitty, şirkete bugüne dek milyarlarca dolar kazandırdı. 

Basit çizgilerle çizilen karakter giyim, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar gibi eşyalarda ortaya çıkarak çoğunlukla küçük çocukları hedef alsa da son yıllarda yetişkinler arasında da şöhret kazandı.

Shintaro Tsuji, resmi olarak 1 Temmuz’da görevinden ayrılacak. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çizgi karakterden milyarder oldu! Sonraki Haber >>

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:25