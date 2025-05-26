Cizlavet Kültür ve Sanat Platformu 5. yılını kutladı

Cizlavet’in beşinci yılına özel bu buluşma, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma ve ilham ortamı oluşturdu.







Kutlamada, Cizlavet’in hangi şartlarda ve kimlerle kurulduğu üzerine Murat Emir Bey'in duygusal bir metni okundu. Bu anlamlı yazının ardından söz kurucularından Gökhan Başkuş’a verildi. Bozkuş, Cizlavet’in “varlar ile yoklar arasında şiirsel edebi bir duruş” olduğunu vurguladı.Ardından söz alan Cizlavet'te daha önce editörlük de yapmış olan ve ilk şiirini burada yayımlayan Kübra Aydın da kendi edebi serüvenini katılımcılarla paylaştı.Murat Sirkecioğlu La Fontaine hikâyesi ve Kızıl Derililer örneği vererek bu ailede kendini bulduğunu dile getirdi.Ardından söz alan kurucu editörlerden şair Yaşar Beçene, bu anlamlı platformun önemine değinerek platformun kültürel katkılarına dikkat çekti.Programa ayrıca Türk edebiyatının yaşayan en büyük şairlerinden HilmiYavuz, Eski Türk Edebiyatı uzman Profesör Dr. Şerife Yalçınkaya , Gulayse Koçak, yazarlar, ses sanatçıları, halk ozanları, radyo ve televizyon temsilcileriyle birlikte çok sayıda şair ve edebiyatçı da katılarak geceye renk kattı.