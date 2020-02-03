Samanyolu Haber /Spor / Cizrespor ligden çekildi /03 Şubat 2020 12:07

Cizrespor ligden çekildi

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Cizrespor ligden çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakemlerin ırkçı tutumu" ibaresi dikkati çekti.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinin futbol kulubü Cizrespor, 3. Lig 2. Grup'tan çekilecek. 

Cizrespor'un resmi Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, takımın kendi sahaları ve deplasmanlarda haksızlıkları uğradığına işaret edildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'nin hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor." denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kendi sahamızda ve dışarda gördüğümüz adaletsizlikten dolayı, hakemlerin ırkçı ve milliyetçilik tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sefinç'in kararıyla takımımız Cizrespor'u ligden çekiyoruz." 
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