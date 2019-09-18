Samanyolu Haber /Spor / Clinton çifti, Enes Kanter’i ağırladı /18 Eylül 2019 17:12

Clinton çifti, Enes Kanter’i ağırladı

Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016 yılında yapılan başkanlık seçiminde Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton ve eşi Bill Clinton ile görüştü. Başarılı basketbolcu, Clinton çiftine Türkiye'de milyonlarca insanın maruz kaldığı hukuksuzlukları anlattı.

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

SAMANYOLUHABER- Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016 yılında yapılan başkanlık seçiminde Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton ve eşi Bill Clinton ile görüştü.

Clinton çifti, 17 Eylül’de Boston Celtics takımı onuruna evlerinde akşam yemeği daveti verdi. Clinton çifti, davette Celtics’in başarılı basketbolcularından Enes Kanter ile uzun süre sohbet etti. 

HILLARY CLINTON: PAYATINDA NELER OLUYOR BİLMEK İSTİYORUM

Sohbet esnasında Hillary Clinton’ın, “Akşam yemeğe geliyorsun değil mi?” sorusuna karşılık Kanter, “Tabii ki.” cevabını verdi. Clinton bunun üzerine, “Yani seninle konuşma şansımız olacak. Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum.” dedi.

Samimi bir havada gerçekleşen sohbet anını hem video görüntüleri hem de fotoğraf kareleri ile şahsi Twitter hesabından paylaşan Enes Kanter, “Onlara benim şahsi hikâyemi ve benim gibi mağdur edilen milyonlarca insanı anlattım.” dedi.

Enes Kanter, Hillary-Bill Clinton çiftine imzalı Celtics formalarından hediye etti.

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