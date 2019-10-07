Samanyolu Haber /Dünya / Clinton: Kürt’lere ve başkanlık yeminine ihanet etti /07 Ekim 2019 21:10

Clinton: Kürt’lere ve başkanlık yeminine ihanet etti

ABD Başkanı Trump'ın 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'dan skandal bir açıklama geldi. Clinton, Trump'ın aldığı Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Aldığı karar ile hem Kürt'lere, hem de başkanlık yeminine ihanet etti" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından da ABD Başkanı Trump, yeni bir tweet atarak, Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirtti.

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekâtına ABD, yeşil ışık yaktı. Bu adımın ardından da Eski Dışişleri Bakanı ve Donald Trump’ın 2016 seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton’dan skandal bir açıklama geldi. Clinton’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan sadık müttefiklerimiz ve ABD’nin kendi çıkarları yerine Türkiye ile Rusya’nın otoriter liderlerinin safında yer aldı. Aldığı karar ile hem Kürt’lere, hem de başkanlık yeminine ihanet etti” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMA

Bu tweet ve Demokratlardan gelen yoğun eleştiriler üzerineyse Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Skandal niteliğindeki yeni açıklamada Trump, Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye’nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirtti.
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