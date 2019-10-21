Samanyolu Haber /Dünya / Clinton'dan 'Erdoğan'ın sessiz kaldığı mektuba bol küfürlü' atıf /21 Ekim 2019 12:48

Clinton'dan 'Erdoğan'ın sessiz kaldığı mektuba bol küfürlü' atıf

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ve "Aptalık etme" dediği mektupla alay edilen, John F. Kennedy'nin Küba kriziyle ilgili "hayali mektubunu" Tweet'ledi.

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Clinton, komedyen Jimmy Kimmel'in geçen hafta ABC Televizyonu'ndaki Jimmy Kimmel Live programında yayınladığı "mektup"u "Arşivde buldum" notuyla paylaştı.

'Sovyet Bunyonu'

Clinton paylaştığı hayali mektupta, ''16 Ekim 1962 tarihli mektupta, Eski ABD Başkanı Kennedy, dönemin Sovyet lideri Nikita Kruşçev'e "Sevgili Başbakan Kruşçev, "..k kafalı olma. Füzelerini Küba'dan çek. O zaman herkes 'Çok yaşa Kruşçev. En büyük sensin' diyecek. Ama çekmezsen herkes sana "g…, b..tan ülkene de "Sovyet Bunyonu (ayak başparmağı çıkıntısı) diyecek. Kafamı bozma. Seni ararım. Kucaklıyorum." diyor.

Trump 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili olarak Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" demişti.

Mektuba Ankara'nın yanıtıyla ilgili bir hükümet yetkilisi, "Diplomatik nezaketten yoksun mektup Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı" diye konuşmuştu.

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