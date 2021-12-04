Clooney: Şüpheli hamleler yapan bir ülkenin hava yolu şirketinin reklam teklifini reddettim

Oyuncu George Clooney, geçmişte bir günlük bir iş için teklif edilen 35 milyon doları reddettiğini söyledi. Clooney, söz konusu işin ismini vermediği bir hava yolu şirketinin reklam filmi için olduğunu söyledi. Ünlü aktör, "Müttefik de olsa bazen şüpheli hamleler yapan bir ülkenin hava yolu şirketinin 35 milyon dolarlık reklam teklifini reddettim" ifadelerini kullandı.



The Guardian’a konuşan George Clooney, geçmişte bir hava yolu şirketinin kendisine bir gün sürecek reklam filmi çekimi için 35 milyon dolar teklif ettiğini söyledi.



Uluslararası insan hakları hukukçusu olan eşi Amal Clooney’e danıştığını söyleyen Clooney “Buna değmeyeceğine karar verdik” dedi.



'ŞÜPHELİ HAMLELER YAPAN BİR ÜLKE'



Hava yolu şirketinin adını vermeyen Clooney, şirketin “bir müttefik olsa da bazı zamanlar şüpheli hamleler yapan bir ülkeye” bağlı olduğunu söyledi.



Dünyaca ünlü aktörün servetinin şu anda 500 milyon dolar olduğu biliniyor.