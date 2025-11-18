Cloudflare kesintisi: İnternete geniş çaplı erişim sorunu yaşanıyor





Kesintileri takip eden Downdetector'a göre Google, Facebook, X, OpenAI, Spotify ve Amazon Web Services gibi çok sayıda popüler internet servisi sorundan etkilendi.



18 Kasım sabahından itibaren sosyal medya platformu X'e erişimle ilgili binlerce bildirim yapıldı.



Cloudflare, hizmet durumuyla ilgili açıklamasında, sorunun farkında olduğunu ve durumu incelediğini belirtti.



Türkiye'de internet neden yavaş?



Şirket, daha sonra yaptığı açıklamada "hizmetlerin düzeldiğini" söyledi ancak "sorunu çözmek üzere çalışmaların sürdüğünü" belirtti.



Bu süreçte "müşterilerin normalden daha fazla hata görmeye devam edebileceğini" ekledi.



Cloudflare, internet sitelerine gelen ziyaretlerin botlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek gibi güvenlik hizmetleri sunan bir şirket.



Şirket dünya genelindeki internet sitelerinin %20'sinin kendi hizmetlerini kullandığını söylüyor.



18 Kasım'daki kesintiden kaç web sitesinin etkilendiği ve ne ölçüde etkilendiği henüz bilinmiyor.



Cloudflare kesintisi, yakın zamanda yaşanan ikinci kapsamlı internet erişim sorunu.



Geçen ay Amazon Web Services'ı etkileyen kesinti, binden fazla site ve uygulamanın çevrimdışı kalmasına neden olmuştu.



Bazı uzmanlar, bu tür olayların günümüzde internet altyapısının kırılganlığını ve bu hizmetleri sağlayan az sayıdaki şirketteki sorunların yol açabileceği derin aksaklıkları ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.