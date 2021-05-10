Samanyolu Haber /Dünya / Clubhouse Android sürümü ABD'de yayınlandı /10 Mayıs 2021 10:36

Clubhouse Android sürümü ABD'de yayınlandı

Son dönemlerin en popüler uygulamalarından olan Clubhouse'un Android sürümü Google Play'e eklendi. ABD'deki tüketiciler tarafından indirilebilen uygulama, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede ön kayıt aşamasında.

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iOS kullanıcıları, bundan birkaç ay önce Clubhouse isimli uygulama ile tanışmışlardı. Kullanıcıların bir sohbet odasında toplanarak sesle iletişim kurabildikleri uygulama, yayına girdiği ilk günlerde de bir numaralı gündem maddesi olmayı başarmıştı.

Webtekno'nun haberine göre, Clubhouse'un Android sürümü, resmen kullanıma sunuldu. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre Clubhouse'un Android sürümü, şu an için yalnızca ABD'deki tüketiciler tarafından indiriliyor. Ancak önümüzdeki gün ve hatta saatler içerisinde ABD dışındaki ülkelerde de indirilebilir olacak uygulama, artık daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

Google Play Store Türkiye'ye girip Clubhouse'un listeleme sayfasına ulaşıldığında, uygulamanın kullanıcılar için "Ön kayıt" aşamasında olduğu görülüyor. Bu da uygulamanın şu an için henüz Türkiye'de kullanılamadığı anlamına geliyor. 

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