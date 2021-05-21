Samanyolu Haber /Dünya / Clubhouse Android sürümü yayınlandı /21 Mayıs 2021 09:59

Clubhouse Android sürümü yayınlandı

Kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği sosyal medya platformu Clubhouse, tüm dünyada Android kullanıcılarına da açıldı. Uygulamayı daha önce sadece Apple'ın işletim sistemi olan iOS kullanıcıları indirebiliyordu.

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Resmi Twitter hesaplarından açıklama yapılırken, "Android resmen dünya çapında yayında!" ifadelerine yer verildi. Uygulama Android'in uygulama mağazası olan Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Daha önce iOS tabanlı bir cihazla Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz. Sıfırdan üye olmak isteyenler için ise bir sorun gözükmüyor.

Android versiyonuyla geçtiğimiz hafta ilk beta yayınına başlayan Clubhouse ABD, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık‘ta piyasaya çıkmıştı.

Cihazınıza indirdiğiniz, sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkânı tanıyan uygulamada kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra hesabınız bekleme listesine alınıyor. Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dahil olabilirsiniz.

 
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