Clubhouse'da istenmedi... Yoğun şikayetle hesabı uçuruldu

Altun, yaptığı paylaşımda "Clubhouse’da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma" ifadelerini kullandı.





TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı.





Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Clubhouse'da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma. Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu" ifadelerine yer verdi.





BURADA İSTENMEYENLERE YAPILAN UYGULAMA





Altun'un hesabının yoğun şekilde şikayet edilerek kapattırılma ihtimali yüksek. Sosyal medya uygulamaları sürekli diğer kullanıcılar tarafından bildirilen/şikayet edilen (report) hesapları inceleme yapmak üzere bir süre askıya alabiliyor. Altun'un da muhtemelen uygulama içindeki aktif Türkler tarafından "burada istenmediği için" şikayet edildiği sanılıyor.