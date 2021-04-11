Samanyolu Haber /Teknoloji / Clubhouse'da sızıntı: 1.3 milyon kişinin verileri yayınladı /11 Nisan 2021 12:58

Clubhouse'da sızıntı: 1.3 milyon kişinin verileri yayınladı

Clubhouse kullanıcısı 1.3 milyon kişinin verileri hacker sitesine sızdı. Clubhouse'dan yapılan açıklamada, verilerin herkes tarafından ulaşılabilecek detaylardan oluştuğu savunuldu.

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Facebook ve LinkedIn'de yaşanan büyük veri sızıntılarının ardından gözler Clubhouse'da yaşanan veri ihlaline çevrildi. Kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği sosyal medya platformu Clubhouse'da 1 milyon 300 bin kişinin verileri toplu şekilde sızdırıldı. Clubhouse'dan yapılan açıklamada ise herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığı, verilerin herkese açık başlıklardan oluştuğu öne sürüldü.

2020 yılında piyasaya çıkan ve davet üzerinden kayıt olunabilen sesli mesajlaşma uygulamasından sızdırılan veriler arasında;  kullanıcı adı ve numarası, isim, profil fotoğrafı, Instagram ve Twitter adresi, takip edilen kişi ve takipçi sayısı, hesabın oluşturulma tarihi gibi detaylar yer alıyor.

Siber güvenlik araştırma sitesi CyberNews'a göre, kullanıcıların kişisel verileri, bir hacker forum sayfasında paylaşıldı. Sızan verilerin, hacker'ların kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yöntemleriyle hedef almasına neden olabileceği belirtildi.
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