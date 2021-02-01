Clubhouse'de kişisel veriler ne kadar güvende?

Davetiyeyle girilen yeni sosyal medya ağı Clubhouse son günlerde herkesin dilinde. Peki hemen hemen her konuda sesli sohbet olanağı sunan uygulamada kişisel veriler ne kadar güvenli?







Şu ana kadar sadece iPhone sahiplerinin kullanabildiği sosyal medya ağı Clubhouse son günlerin en popüler uygulamaları arasında. Ancak kullanıcılarına sesli sohbet odaları aracılığıyla iletişim kurma imkânı veren uygulamayı kullanabilmek için iPhone sahibi olmak yeterli değil, aynı zamanda bir Clubhouse kullanıcısı tarafından davet edilmiş olmak gerekiyor.





İki milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan uygulama davetiye ile girilmesi ve beğenme, yorum gibi fonksiyonlara yer vermemesi ile Twitter, Facebook gibi sosyal medya ağlarından ayrışıyor. Clubhouse bir anda artan ilginin ve 1 milyar doları aşan piyasa değerinin tadını çıkartırken veri uzmanları ise kullanıcıları kişisel verilerine güvenliği konusunda uyarıyor.





Veri güvenliğine ilişkin endişeler





Uzmanların eleştirdiği noktaların başında kullanıcıların uygulamayı indirip kayıt olurken telefonda kayıtlı tüm kişilerin bilgilerine erişim izni vermesi geliyor. Bremen Tüketici Merkezi Başkanı Annabel Oelmann, "Bu şekilde gölge profillerin oluşturulması ve reklam amaçlı kullanılması riski oluşuyor" şeklinde konuşuyor. Almanya'da bunun yasak olduğuna işaret eden uzman, böyle bir durumda söz konusu kişilerin kendi verilerinin kullanılması konusunda bilgilendirilmemiş olacağını ifade ediyor.





Federal ve eyalet hükümetlerinin veri koruma konferansı başkanı Monika Grethel de sosyal medya uygulaması Clubhouse'u eleştiriyor. Grethel, "Kişi ve hesap bilgilerine ne olduğu büyük ölçüde şeffaf değil" derken kullanıcıların Clubhouse'a kendi kontaklarına erişim izni verme ve dolayısıyla kendileri kullanıcı olmayan kişilerin iletişim bilgilerini uygulamaya sunma olasılığının "temelde eleştirel olarak görülmesi" gerektiğini vurguluyor. Grethel, "Aynısı, Clubhouse'a davet edilen bir katılımcının başka bir sosyal medya hesabı aracılığıyla kayıt/kimlik doğrulaması için de geçerli" diye konuşuyor.





Görüşmeler kayıt altına alınabiliyor





Eleştirilen bir diğer nokta ise canlı bir sohbet sırasında yasal bir ihlal bildirildiğinde tüm görüşmelerin geçici olarak kayıt altına alınabilmesi. Oelmann, "Bu içeriklere daha sonra kimin erişim sağladığı ve silinmesi kararını kimin verdiği ise karanlıkta kalıyor" uyarısını yapıyor. Uyarılar bununla da sınırlı kalmıyor: Clubhouse ayrıca bir iletişim profili oluşturmak için kullanıcıların hangi hesaplar ve gruplarla iletişim kurduğu ne sıklıkla ve ne kadar süreyle günün hangi saatlerinde aktif olduğu gibi verileri de topluyor.





Clubhouse'un veri gizliliği kurallarının net bir şekilde formüle edilmediğini ifade eden Anabel Oelmann, "Hangi verilerin hangi somut amaçlar doğrultusunda toplandığı ve işlendiği konusunda birçok soru yanıtsız kalıyor" şeklinde konuşuyor. Oelman, tüketicilerin Clubhouse kullanımı için sadece kendi kişisel verileri ile değil, aynı zamanda aile, arkadaşlar ve tanıdıklarının kişisel verileri ile de "ödeme yaptıklarının" farkında olması gerektiğini ifade etti.





Cubhouse yetkilileri ise sesli kayıtların sadece şikâyet durumunda değerlendirileceği, ardından da hemen silineceği güvencesi veriyor. Ancak uygulama mevcut haliyle Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni birçok noktada ihlal ediyor. Firmanın sahipleri Paul Davison ile Rohan Seth'in Avrupa için yeni bir düzenlemeye gidip gitmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.