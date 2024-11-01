Samanyolu Haber /Dünya / CNN anketi: Harris seçimi kazanmaya yakın /01 Kasım 2024 10:25

CNN anketi: Harris seçimi kazanmaya yakın

CNN tarafından erken oy kullananlar arasında yapılan ankette seçimi Kamala Harris'in kazanacağı görülüyor. Harris'in salınacak eyaletlerden üçünde önde farklı bir şekilde önde çıktı.

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ABD’deki başkanlık seçimleriyle ilgili erken oy kullananlar arasında yapılan sandık anketine göre Kamala Harris’in başkanlığa yakın olduğu görülüyor.

244 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 60 milyon kişi erken oyunu kullandı. CNN tarafından seçimin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyalette erken oy kullanlar arasında sandık çıkış anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre Harris’ın başkan olacağı görülüyor. Salınacak eyaletlerden üçünü Harris’in alması durumunda seçimi kazanıyor. Harris’in Michigan, Wisconsin ve Pensylcania’da önde olduğu görülüyor.

Gazeteci Hüseyin Günay’ın ABD seçimleriyle ilgili sosyal medya paylaşımı şöyle:

“ABD seçimlerine 4 gün kaldı.

ABD nüfus 335, seçmen 244 milyon.

60 milyon civarında kişi erkenden oyunu kullandı.

CNN, 7 salıncak eyalette erken oy kullananlar arasında sandık çıkış anketi yaptı.

Sonuçlar Harris’in başkan olacağını gösteriyor.

Harris aşağıdaki 3 eyaleti aldığında Trump diğer 4’ünü (AZ, NV, GA,NC) de alsa başkan olamıyor.

CNN’e göre gerçek sonuçlar bu kadar farklı olmayacak ama makas oldukça açık;

Michigan – Harris +26
Wisconsin – Harris +23
Pennsylvania- Harris +17”
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