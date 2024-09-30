Samanyolu Haber /Dünya / CNN: Biden yönetimi İran saldırısından korkuyor /30 Eylül 2024 14:18

CNN: Biden yönetimi İran saldırısından korkuyor

CNN International'a konuşan ABD'li yetkili, Joe Biden yönetiminin İran'dan gelecek olası bir saldırıya karşı İsrail ile birlikte çalıştığını dile getirdi.

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ABD'de Joe Biden yönetiminin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e 'misilleme' yapmasından endişe duyduğu belirtildi. CNN International'a konuşan ABD'li yetkili, Washington ile Tel Aviv'in 'ortak saldırı hazırlıklarının sürdüğünü' dile getirdi.

İran'ın saldırmasından endişe eden ABD yönetiminin İsrail ile birlikte çalıştığını bildiren yetkili, Tahran'dan ne tür bir saldırı beklendiğini veya ABD ordusunun hangi adımları attığını söylemedi.

PENTAGON: ABD'NİN HAVA SAVUNMA DESTEĞİ GÜÇLENDİRİLECEK
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda 'kararlı' oldukları belirtilmişti. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonu boyunca ekibiyle, Orta Doğu'daki anlık gelişmeleri takip etti.

Açıklamada, "Kendisi (Austin) ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Pentagon'un açıklamasında, Austin'in, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının "durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye" kararlı olduğu vurgulandı. Savunma Bakanlığı'nın, bölgede "önemli miktarda yetenek bulundurmaya" ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD'nin savunma hava desteği yeteneklerinin "daha da güçlendirileceği" vurgulandı.
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