Samanyolu Haber /Medya / CNN bir ay içinde kapatma kararı aldı /21 Nisan 2022 23:04

CNN bir ay içinde kapatma kararı aldı

Amerikan yayın kuruluşu CNN yönetimi tarafında yklaşın bir ay önce kurulan internet platformu CNN+ için kapatma kararı alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD merkezli yayın kuruluşu CNN mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu.

CNN'den yapılan açıklamada, "CNN'in tarihindeki en büyük gelişme olarak" atfedilen internet platformu CNN+'ın nisan sonunda hizmetlerini durduracağı ve abonelerine paralarının iade edileceği belirtildi.

Söz konusu karar, CNN'in ana şirketi WarnerMedia'nın başka bir medya şirketi "Discovery" ile birleşerek, "Warner Bros. Discovery" adını almasının ardından geldi.

Discovery Yayın Müdürü J.B. Perrette, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CNN Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın şirketin tüm içeriklerinin tek bir platform altında toplanmasını istediğini belirterek, "Karmaşık bir yayın piyasasında, tüketiciler basitlik ve her şeyin tek çatı altında toplanmasını istiyor.' ifadesini kullandı.


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