Samanyolu Haber /Gündem / CNN’den Demirören’e kötü haber: Lisans iptal edilebilir /05 Ocak 2022 16:29

CNN’den Demirören’e kötü haber: Lisans iptal edilebilir

CNN Genel Başkan Yardımcısı Ken Jautz, CNN Türk hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer, kanalın yeni sahiplerinin gazetecilik politikasını tehlikeye atacağına inandığımız herhangi bir durumunu tespit edersek, kanalın lisansını iptal edeceğiz” dedi.

SHABER3.COM

Yabancı yayın kuruluşu Newsweek’te yer alan habere göre, CNN Genel Başkan Yardımcısı Ken Jautz, CNN Türk hakkında inceleme başlattı. Jautz’ın açıklamasına göre, inceleme sonucunda CNN’in yayın politikasını ihlal eden bir durum karşısında kanalın lisansı iptal edilecek.

Demirören grubu bünyesindeki CNN Türk için CNN'den bir heyetin ABD’den incelemeye geleceği ifade edilmişti. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, inceleme başlatıldığını ifade ederek, ''CNN Türk’te tatlı bir telaş mı var yoksa?" diye sormuştu.

Söz konusu paylaşımdan günler sonra CNN Genel Başkan Yardımcısı Ken Jautz’tan inceleme başlatıldığına yönelik bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, inceleme yapılması için Türkiye'ye bir ekip gönderildi.

Newsweek’in haberinde Jautz’ın açıklaması, “Eğer, kanalın yeni sahiplerinin gazetecilik politikasını tehlikeye atacağına inandığımız herhangi bir durumunu tespit edersek, kanalın lisansını iptal edeceğiz” şeklinde oldu.

Haberde ayrıca, CNN Türk'ün ırkçı ve iktidar yanlısı progpaganda içerikli haberler yaptığı yönünde bir değerlendirme yapılırken, kanalın 2018'de 'hükümete yakın holdinge zorla satışının' ardından daha da yoğunlaşarak kötüye gittiği yorumu yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CNN’den Demirören’e kötü haber: Lisans iptal edilebilir Sonraki Haber >>

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

'Büyük Operasyon'

'Büyük Operasyon'

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da sular durulmuyor

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

'Dua Saati'

'Dua Saati'

Uzayda badminton maçı yaptılar

Uzayda badminton maçı yaptılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:46