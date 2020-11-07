CNN ve AP duyurdu: Biden başkan!

CNN International, oy sayım merkezlerinden aldığı son bilgilere göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olacağını duyurdu.





ABD'yi dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla seçmen 3 Kasım'da sandığa gitti. Associated Press (AP) haber ajansı, 284 delegeye ulaşan Demokrat aday Joe Biden'ın ABD'nin 46'ncı başkanı olduğunu duyurdu.





538 üyeli Seçiciler Kurulu'na 270 üye gönderen isim başkan seçilme yolunda kritik bir eşiği daha geçmiş kabul ediliyor.





GEORGIA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK





Trump ekibi ise usulsüzlükler olduğunu iddia ederek mahkemelere başvuruyor. Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.





Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.







50 eyalette düzenlenen seçimin sonucu halen resmi olarak netleşmedi. Seçim Nevada, Arizona, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletleri arasındaki sonuca bağlı.

Georgia Eyaleti üst düzey yetkilileri tarafından 6 Kasım'da yapılan açıklamaya göre, oy sayımlarının tamamlandığı ilçelerde yeniden sayıma gidilebilir.



Eyalet yetkilisi Brad Raffensperger açıklamasında, ''Şu anda Georgia’da sonucun açıklanması çok yakın. Kullanılmış 5 milyon oydan geriye sayılmamış bir kaç bin oy kaldı. Eyalet yönetimimiz ve ilçe seçim görevlileri tüm yasal oyların sayılıp doğru olarak kayda alınmasına odaklandı. Sayımlarda sona yaklaşırken bir sonraki adıma bakıyoruz. Aradaki fark çok küçük olduğu için Georgia’da oylar tekrar sayılacak.'' ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump ise seçimlerde usulsüzlük iddialarını bugün de sürdürdü. Trump’ın peş peşe paylaştığı dört mesajına uyarı koyan Twitter, iddiaları etiket arkasına gizledi.





DONALD TRUMP USÜLSÜZLÜK İDDİALARINA DEVAM ETTİ





Trump’ın Twitter’da mesajları şu şekilde:





"İnsanlar sayımı durdurun ve şeffaflık istiyoruz diye çığlık atıyordu. (Hukuki gözlemcilerin sayım odalarına girişleri reddedildiği için)!"





"Seçim günü salı akşamı 08:00’den sonra on binlerce oy yasadışı olarak alındı ve Pennsylvania ve diğer bazı başa baş eyaletlerdeki sonuçları tamamen ve kolayca değiştirdi. Ayrı bir konu olarak, yüz binlerce oyun yasadışı olarak gözlenmesine izin verilmedi."





"Bu ayrıca Seçim Gecesi'nde herkesin kolayca kazandığımı düşündüğü Pennsylvania da dahil olmak üzere çok sayıda eyaletteki seçim sonucunu değiştirdi. Bu da uzun zaman aralıkları boyunca kimsenin gözlemlemesine izin vermeksizin, büyük farkların kaybolmasıyla sonuçlandı."





TRUMP'IN TWEETLERİNE ŞERH DÜŞÜLDÜ





"Yasal şeffaflığın şiddetle ve kabaca izin verilmediği o saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörlerin bloke ettiği kapılar ve pencereler, gözlemcilerin sayım odalarını görememeleri için kalın kartonla kaplandı. İçeride kötü şeyler oldu. büyük değişiklikler gerçekleşti!"





Trump’ın peş peşe paylaştığı mesajlar, Twitter’ın seçim tedbirlerine takıldı.





Sosyal medya platformu, iddiaların üzerine, görüntülenmesi öncesinde "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü ihtilaflıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" etiketi koydu.