CNN: İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşması hiç olmadığı kadar yakın

İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes sağlama çabaları sürerken, İsrail ordusu, dün bir kez daha başkent Beyrut'un güneyinde 'Hizbullah'ın kalesi' olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılardan çok kısa süre önce, X hesabından 12 harita yayınlayarak saldırı uyarısında bulunmuştu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, saldırıların Dahiye'deki Hureyk, Gubeyri ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Hureyk Mahallesine en az üç hava saldırısı düzenlenirken, saldırıların ardından hedef alınan bazı noktalarda yangınlar çıktı ve Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kapladı. Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabiri, saldırıların ilk dalgasının birkaç dakika içerisinde ardışık bir şekilde düzenlendiğini bildirdi.





CNN: ATEŞKES YAKIN AMA ANLAŞMAYA SON ŞEKLİ VERİLMEDİ

İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırlar sürerken İsrail ve ABD basınına yansıyan haberlerde İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına 'çok yakın' olunduğu iddia edildi.





ABD'nin CNN International kanalına konuşan, ismi verilmeyen bölgesel bir kaynak, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşmasının 'çok yakın' olduğunu söyledi. Kaynak, ateşkes anlaşmasının 'hiç olmadığı kadar yakın' olduğunu ancak nihai şeklinin verilmediğini söyledi. ABD'li ve İsrailli yetkililer ise arabuluculara henüz 'yeşil ışık' yakılmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcülerinden biri CNN'e yaptığı açıklamada, "O istikamette ilerliyoruz ama hâlâ ele alınacak meseleler var" ifadelerini kullandı. Dün erken saatlerde İsrailli bir yetkili de CNN'e verdiği demeçte, Netanyahu'nun ateşkes tekliflerine ilişkin olarak bir güvenlik toplantısı yaptığını belirtmişti.





ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, geçtiğimiz hafta Lübnan ve İsrail'e giderek ateşkes çabaları konusunda bir dizi diplomatik temasta bulunmuştu.





'TEKLİFE VERİLEN ONAY NİHAİ DEĞİL'

The Times of Israel haber sitesi de konuya ilişkin haberinde, İsrail'in ABD'nin desteklediği ve Hizbullah ile ateşkesi öngören anlaşmayı 'prensipte kabul ettiğini' ve Netanyahu'nun halihazırda anlaşmayı kamuoyuna nasıl sunacağı konusunda çalıştığını aktardı.





Öte yandan, İsrail'in kamu yayıncısı Kan, Ynet News ve Haaretz, İsrail, Lübnan ve ABD'li yetkililere dayandırdıkları haberlerde, teklife verilen onayın nihai olmadığını, bir dizi konu üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini ancak Tel Aviv'in anlaşmanın temel ilkelerine onay verdiğini kaydetti. Ynet'e göre, bu durum Lübnan'a iletildi. Haaretz de teklifin üç aşamayı öngördüğünü belirterek aşamaları şu şekilde sıraları: Ateşkesin ardından Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyinden çekilmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve ihtilaflı bölgelerin sınırları konusunda iki ülke arasında müzakereler.





İDDİA: HOCHSTEIN, ARABULUCULUKTAN ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan, İsrail basınındaki bazı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, İsrail'e önümüzdeki birkaç gün içinde Lübnan'da ateşkes önerisine olumlu yanıt vermemesi durumunda arabuluculuktan çekileceğini ilettiği öne sürüldü.





İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Amos Hochstein, dün İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog'a birkaç gün içinde anlaşma yapılmaması durumunda arabuluculuktan çekileceğini söyledi. Habere göre, Hochstein, Herzog'a 'birkaç gün içinde anlaşma sağlanamazsa görüşmelerden çekileceği' mesajını iletti.





Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada, 'görüşmelerin zora girdiğini' belirtti. Netanyahu'nun ofisinden Kanal 13'e yapılan açıklamada ise Hochstein'ın mesajının alındığını ancak bunun ABD’nin resmi pozisyonu mu yoksa İsrail ile Lübnan üzerinde baskı kurmak için mi yapıldığına dair bilgi sahibi olmadıkları belirtildi.





Beyrut merkezli LBCI TV'ye açıklamalarda bulunan Hochstein ise İsrail'in anlaşmayı ilerletmesi için kendisine yeşil ışık yaktığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını söyledi.



