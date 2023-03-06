Samanyolu Haber /Gündem / CNN: Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramazdı /06 Mart 2023 11:46

CNN: Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramazdı

Amerikan CNN kanalı, Erdoğan ve NATO ilişkileri hakkında bir analiz yayınladı. Analizde uzmanlar, “Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramaz veya öğrencilere mali destek sağlayamazdı. Şimdi, depremlerin ardından yeniden inşa sözü veriyor. Dolayısıyla Rusya, Erdoğan için çekici bir ortak” değerlendirmesinde bulundu.

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Amerikan CNN kanalında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO ilişkilerine dair yayınlanan analizde “Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramaz veya öğrencilere mali destek sağlayamazdı” değerlendirmesi yapıldı.

CNN International’da, “Türkiye, NATO’nun genişlemesini engelliyor. Bu geri tepebilir ve Putin’e bir propaganda malzemesi çıkarabilir” başlığı ile yayınlanan analizde, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya kararına ilişkin NATO uzmanlarının değerlendirmelerine yer verildi. Uzmanlar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye’nin, 11 Temmuz’da düzenlenecek zirve öncesinde ‘geri adım atıp atmayacağını’ değerlendirdi.

U DÖNÜŞÜ, ERDOĞAN’I ZAYIF GÖSTERİR
Uzmanların ikiye ayrıldığını aktaran Luke McGee, “Her iki düşüncenin de merkezinde, Erdoğan’ın yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük siyasi tehdit olduğu düşünülen seçimler yer alıyor” ifadelerini kullandı. Washington’daki Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Kurucu Direktörü Gönül Tol, “[Erdoğan’ın] Yarattığı, Türk halkı için sonuçlar elde edebilen diktatör imajı paramparça oldu” dedi. CNN’e konuşan Tol, “Şu anda, Türkiye’de çok fazla Batı ve Kürt karşıtlığı var. Bu, [Erdoğan’ın] kendi reklamını yapabilmesi için iyi bir konu ve dramatik bir U dönüşü onu daha zayıf gösterecektir” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘üzmek istemediğini’ söyleyen Tol, şöyle devam etti: “Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramaz veya öğrencilere mali destek sağlayamazdı. Şimdi, depremlerin ardından yeniden inşa sözü veriyor. Dolayısıyla Rusya, Erdoğan için çekici bir ortak.”
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