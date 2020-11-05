CNN: Silahlı Trump yanlıları toplandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sonuçların henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlendi. Detroit ve Phoenix kentlerinde Başkan Donald Trump'ın destekçileri oy sayımının durdurulmasını isterken, New York'taki gösteride biraraya gelen Demokratların adayı Joe Biden yanlıları bütün oyların sayılmasını talep etti.





Arizona'da oy sayımı devam ederken, Associated Press (AP) ajansı ile Fox News televizyonu, eyalette seçimi Joe Biden'ın önde götürdüğünü duyurmasının ardından yaklaşık 200 kadar kişi seçim merkezinin önünde toplandı. Eyaletin başkenti Phoenix'te bulunan CNN televizyonu muhabiri, oy sayım işlemlerinin sürdüğü merkezin önünde toplanan Trump yanlısı kalabalıkta, bazı kişilerin ellerinde otomatik silahlar olduğunu aktardı.



