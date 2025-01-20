CNN: Trump, Putin'le görüşme için ekibine talimat verdi

ABD'de Kasım 2024'te yapılan seçimde ülkenin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, bugün Türkiye saatiyle 20.00'da başlaması beklenen resmi törende yemin ederek resmen göreve başlayacak. İkinci Trump döneminde ülkenin dış politikasının nasıl şekilleneceği de merak konusu olmayı sürdürürken, CNN International'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi ayarlamaları için danışmanlarına talimat verdiğini iddia etti. Buna göre, Trump'ın yemin töreninden birkaç gün sonrası için planlanan görüşmede, Ukrayna'daki savaşı bitirme çabaları kapsamında gelecek aylarda bizzat bir görüşme yapılması ele alınacak.





Trump, seçim kampanyası sürecinde yaptığı açıklamalarda, üç yıla yakın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını, göreve başladığı ilk gün bitireceğini iddia etmişti. CNN'e göre, savaş halen devam ederken, Trump ve ekibi, başkanlığının ilk ayları içinde gerçekleştirilebilecek bir çözüm planı üzerinde çalışmaya başlamayı umuyor. Bu planın bir parçasını da Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan konuşmak oluşturuyor.





'ÇALIŞMALAR HAFTALAR ÖNCE BAŞLADI'

Habere göre, Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibindeki yetkililer, haftalar önce Putin ile bir telefon görüşmesi sağlanması için çalışmalara başladı. Telefon görüşmesinin hangi tarihte yapılacağı konusunda bir karara varılıp varılmadığı ise netlik kazanmadı. Trump'ın kendisi de görüşmenin ayarlandığını belirtirken, Kremlin'den yapılan açıklamada, resmi hazırlıklar için Trump'ın resmen göreve başlamasının bekleneceği kaydedilmişti. İsviçre ve Sırbistan da görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini duyurmuştu.





'ABD, YENİ BİR BÜYÜKELÇİ ATAYABİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİ'

Öte yandan, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın Washington'a yeni bir büyükelçi atayabileceği yönünde kendilerine bildirim yaptığını söyledi. TASS'ın haberine göre, Karasin, Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi'nin gelecek haftalarda resmi olarak atanabileceğini belirtti. Karasin yeni büyükelçinin kim olacağını ise söylemedi. Rusya'nın son ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ekim ayında görevden ayrılmıştı.