Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk boykotunu bırakan İnce: Her şeyi detaylı açıklayacağım /09 Ağustos 2020 12:35

CNN Türk boykotunu bırakan İnce: Her şeyi detaylı açıklayacağım

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili ilk kez televizyon ekranından açıklama yaptı.

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CHP'nin boykot ettiği CNN Türk'e çıkan Muharrem İnce, "önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğim. Ne yapmak istediğimi, neler olduğunu anlatacağım. İftiralar, yalanlar var, ipe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor, bunları duyuyorum. Kulaklarımı kapadım, önümüzdeki hafta Ankara’da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım” dedi. 

İnce, "Arkadaşlarım da ben de iddiaları takip ediyorum, yazılıp çizilenleri tümünden haberim var. Pek çok gerçekler var, pek çok yalanlar var. Hain, bölücü diyenlerin hepsini biliyorum.  Kim hain kim bölücü önümüzdeki haftayı beklesin. Biz Atatürk’ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onun için biraz sabır." diye konuştu. 

İnce, "Küskün müsünüz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. 

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