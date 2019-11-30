Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk, 'Haberimiz çarpıtıldı' diyerek kendi haberini çarpıttı! /30 Kasım 2019 11:52

CNN Türk, 'Haberimiz çarpıtıldı' diyerek kendi haberini çarpıttı!

CNN Türk, termik santrallere 2,5 yıl daha filtre takılmayarak zehir saçmaya devam etmesini savunan haberine ilişkin açıklama yaptı. 'Haberimiz nasıl çarpıtıldı?' başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Bir algı operasyonu var. Yayınlarımızdan kesilerek, araştırılmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler var" iddiasında bulunuldu

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

CNN Türk, termik santrallere 2,5 yıl daha filtre takılmayarak zehir saçmaya devam etmesini savunan haberine ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından 'Yayınımız nasıl çarpıtıldı?" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Dün CNN Türk ekranlarında, 11.30'da ve 17.30'da iki farklı terrmik santrallere dair yayın yaptık. Amacımız termik santrallerin filtresiz çalışmasını gündeme getirerek aslında dev işletmecilerin daha hızlı aksiyon almasını sağlamaktı ama bazı eleştirilere maruz kaldık ve bir algı operasyonu var. Yayınlarımızdan kesilerek, araştırılmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler var" iddiasında bulunuldu.

TEPKİ ÇEKEN YAYININ GÖRÜNTÜLERİ AKTARILMADI

Açıklamada, 11.30 ve 17.30'daki yayınların görüntüleri aktarıldı. Ancak CNN Türk'ün son aktardığı görüntülerde, sosyal medyanın büyük tepki gösterdiği ve termik santrallerin filtre takmamasını savunan yayının görüntülerine yer verilmedi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı: "Sosyal mecralardaki görüntülere baktığınızda bu kısmın kesinlikle yer almadığını görüceksiniz.11.30'daki yayınımızda veya 17.30'daki çevreye dair herhangi bir yorumumuz yer almadı internet sitelerinde. Takdir sizin. Ama bizim hedefimiz CNN Türk olarak termik santrallerin filtresiz çalışmasını desteklemek değil, aksine gündeme getirerek dev üreticilerin, dev firmaların çok daha hızlı filtre takım işlemi konusunda aksiyon alması ve daha iyi, temiz bir Türkiye'ye dair adım atmaları."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Demirören Medya Grubu'na bağlı CNN Türk'ün bu haberi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter'da #cnnturk etiketi en çok konuşulan ilk 10 konu arasına girdi.
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