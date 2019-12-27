Samanyolu Haber /Medya / CNN Türk o sunucuyu kovdu! /27 Aralık 2019 11:18

CNN Türk o sunucuyu kovdu!

Termik santraller ve hükümet lehine haber yapan CNN Türk sosyal medyada hâlâ devam eden tepkileri dindirmek için sunucu Beste Uyanık'ı işten attı.

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin termik santrallere 2,5 yıl daha filtre muafiyeti tanımak için kanun teklifi hazırladığı dönemde eski Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e ait CNN Türk'te "skandal" diye nitelenen bir haber yayınlanmıştı.

İnfo-grafik eşliğinde sunulan haberde kamuoyunda yükselen itirazların yersiz olduğu ve muafiyet kararının ne kadar isabetli olduğu belirtilmişti.

CNN TÜRK'TE "FİLTREDE ISRAR ETMEYİN, BIRAKIN HAVAYI KİRLETSİNLER" MESAJI

Haberi sunan Beste Uyanık, termik santral bacalarına filtre takmanın maliyetini anlatmıştı. 

Habere göre bacalara filtre takma mecburiyeti getirilmesi yüz binlerce kişiyi karanlıkta bırakacaktı. 

Maliyet arttığı için santraller kapanacak, dolayısıyla evler ışıksız kalacak, metrolar sefer düzenleyemeyecek, makineler çalışmayacaktı.

Haberin akabinde izne çıkartılan Beste Uyanık’ın CNN Türk’ten kovulduğu iddia edildi. 

Uyanık’ın bugün kanal ile olan ilişiği kesildi.

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