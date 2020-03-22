Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk sokak muhabirlerini binaya almadı /22 Mart 2020 17:20

CNN Türk sokak muhabirlerini binaya almadı

Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk, haber merkezinde çalışan ancak sokakta haber yapan 16 muhabir ve kameramanın ana binaya girişine yasak getirdi.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TSG) ise, CNN Türk'ün bu uygulamasına, "CNN Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı. ‘İçeri girmeyin, habere buradan gidip-gelin’ deniyor. Tuvaletin kullanılmasına bile izin verilmiyor. Önlemden anladığınız bu mu? #YeterDemirören" paylaşımı ile tepki gösterdi.

Medyatava'nın haberine göre, muhabir ve kameramanların yemek, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına dahi izin verilmiyor.Habere göre, sokaklarda haber bulmaları istenen muhabirlere CNN Türk yöneticilerinin "Sizin etkileşim alanınızı kısıtlıyoruz" dedikleri öğrenildi.

Gruba ait diğer medya organlarında muhabirlerin sokağa çıkmaları ise yasaklandı.Muhabir ve kameramanlara maske ve dezenfektan spreyinin ise 21 Mart'da verildiği ortaya çıktı.

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