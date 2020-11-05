CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap







Sayım bittiğinde seçimde Trump'ın 271, Biden'ın ise 275 delege sayısına ulaşacağını ifade eden yorumcu Enver Kaptanoğlu, böylece delege sayısını da yanlış hesaplamış oldu.

Kaptanoğlu, sözlerinin devamında yaptığı yanlış hesaba rağmen Trump'ın 270 delege sayısını aşacağını ancak aradaki fark nedeniyle Biden'ın kazanacağını söyledi.



Ancak CNN Türk'ün Dış Haberler editörlüğü yapan program yorumcusu Enver Kaptanoğlu matematiksel olarak mümkün olmayan bu duruma rağmen Donald Trump'ın da Joe Biden'ın da 270'in üzerine çıkacağı söylendi.

CNN TÜRK’te Dış Haberler editörlüğü yapan program yorumcusu Enver Kaptanoğlu matematik bilimine yeni bir yorum getirdi! ABD seçimlerinde 270'in üzerinde delege sayısına ulaşan aday kazanıyor. Çünkü toplan delege sayısı 538 ve bu sayısının yarıdan bir fazlası 270 .Matematiksel olarak Yani oy sayımı bittiğinde sadece bir aday 270'in üzerine çıkabilecek