Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk’ten CHP’ye ‘boykot etmeyin’ ziyareti /05 Şubat 2020 23:47

CNN Türk’ten CHP’ye ‘boykot etmeyin’ ziyareti

CHP'nin kendilerini boykot edeceğinin iddiasının ardından CNN Türk'ten bir grup genel merkezi ziyaret etti.

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CHP’nin CNN Türk’ü boykot kararı alacağı iddiası üzerine CNN Türk ve Hürriyet’ten bir grup yönetici CHP Genel Merkezi’ne gidip “Bizi boykot etmeyin” ricasında bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, CHP’nin CNN Türk’ü boykota hazırlandığı ve CHP’li yetkililerin CNN Türk’teki programlara katılmayacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Aksünger, ‘parti tabanından CNN Türk’ün yayın politikası nedeniyle tepki geldiğini ve ciddi bir rahatsızlık olduğunu’ söyledi. Konunun parti meclisinde konuşulduğunu belirten Aksünger kendisinin bir aydır CNN Türk’e çıkmadığını belirterek, “Bu yeni değil zaten. Belli bir yayın politikası içinde objektif yayın politikalarını gütmeyen yayın mecraları ile ilgili alınmış karar vardı. Uymaya çalışıyorduk” dedi.

Aksünger böyle bir karar çıktığı taktirde bütün partililerin buna uyacağını da söyledi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp ile iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede CHP’nin CNN Türk ekranlarında yer alacak üyelerini disipline sevk edeceğine yönelik haberler gündeme geldi. CNN Türk yetkililerinin parti yönetiminden, böyle bir karar almamalarına yönelik talepte bulunduğu öğrenildi. Görüşmenin ardından Özkan ve Konuralp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

CHP’li bir yönetici “Boykot kararı için ne var diyebiliriz ne de yok. Ama MYK’de gündeme geldi. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Bu nedenle görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapmamız doğru olmaz. Bir diyalog süreci var. O diyalog sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz” dedi.
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