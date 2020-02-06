CNN Türk yine sansürledi!

Eski savaş pilotu Bahadır Altan, CNN Türk yayınına bağlanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına dair yorumda hükümeti eleştirince sansürlendi.





Altan, "Ülke olarak bir duralım. Biz hâlâ 3'üncü havalimanındayız, hâlâ kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Ülke deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım." diye konuştu.





Programın sunucusu Semiha Şahin'in Altan'ın sözlerini yarıda kesmesi üzerine Altan yayından alındı.







CHP BOYKOT KARARI ALDI









Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın çizgide yayın yaptığı ve muhalefete söz hakkı tanımadığı için CNN Türk'ü boykot etme kararı almıştı.





CHP milletvekilleri Yıldırım Demirören'in kanalından gelecek program davetlerine katılmayacak.

