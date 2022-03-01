CNN Türk yönetiminden 'Kiev videosu' açıklaması

İŞLEM BAŞLATILDI





CNN TÜRK’ün önceliği, haberi izleyiciye en hızlı şekilde ve doğru bilgiyle sunmaktır. Dolayısıyla kontrol edilmeden bir görüntünün veya bilginin ekrana yansıtılmaması temel ilkemizdir. Konuyla ilgili sorumluluğu bulunan söz konusu personelle ilgili işlem başlatılmıştır."









Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken CNN Türk'te yayımlanan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. CNN Türk'te "Geceye dair sıcak bir görüntü" diye yayımlanan görüntülerin, oyun videosu olduğu ortaya çıktı.Konuya ilişkin CNN Türk yönetiminden açıklama geldi.Açıklamada, görüntüyü yayımlayan personel ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi."28 Şubat gününün ilk saatlerinde, sabaha karşı 02.44’te CNN TÜRK ekranlarına Ukrayna’daki savaşa ait olduğu düşüncesiyle sonrasında kurgu olduğu anlaşılan bir görüntü yayınlanmıştır. Görüntü, konuklar gelişmeleri değerlendirirken tam olarak üç dakika on saniye ekranda kalmıştır. Görüntünün kurgu olduğu şüphesi oluşunca hemen yayından alınmış ve bir daha da ekrana getirilmemiştir.Konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kurgu görüntünün ekrana verilmesine neden olan personel savunmasında; “Kendisinin şahsen güvendiği bir haber kaynağından gelmesi nedeniyle görüntüyü önizleme yapmadan ekrana verdiğini, ancak kurgu olduğu farkedilir farkedilmez uyarı aldığını ve ekrandan görüntüyü çektiğini” söylemiştir. Yaptığı hata nedeniyle özür dilemiştir.