CNN Türk'e canlı yayınında şok tepki: Sunucu dondu kaldı

CNN Türk canlı yayınında flaş tepki! CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, sunucu Tunç Arslanalp'in 'Nerede hata yaptık, çok mu geç kaldık?' şeklindeki kuraklık sorusuna flaş bir tepki gösterdi.





'CNN TÜRK KÖMÜR SANTRALİ REKLAMI YAPARSA BÖYLE OLUR'

Levent Kurnaz sunucunun sorusuna, "Bilim insanları olarak yıllardır kömürden vazgeçmemiz lazım diye yıllardır söylüyoruz. Politikacılar ve medya kanalları dinlemiyor. CNN Türk kömür santrali reklamı yaparsa böyle olur. 'Sorunun çözümünü nerede bulacağız diyorsunuz. 'Kömür, petrol, doğalgaz yok' diye söylüyoruz. " diyerek çok konuşulacak bir tepki gsöterdi.





'O KADAR SÖYLEDİK SİZE'

Sunucu Tunç Arslanalp'in, "Kötü hissettirdiniz beni" sözlerine Kurnaz, "Hissetmelisiniz. O kadar söyledik size 'Kömür santrali reklamı yapmayın' diye ama dinlemediniz." dedi.





'GEZEGENİN YOK OLMASINI DESTEKLEYEN KANALSINIZ' DEMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Levent Kurnaz daha öncede söz konusu reklamlar nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden CNN Türk'e tepki göstererek şunları yazmıştı;





“Sevgili CNN Türk çalışanı arkadaşlar, bugünden itibaren herhangi bir konuda görüş almak için lütfen beni aramayın. Artık siz benim için bu gezegenin yok olmasını destekleyen kanalsınız”