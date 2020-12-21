Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'e canlı yayınında şok tepki: Sunucu dondu kaldı /21 Aralık 2020 18:06

CNN Türk'e canlı yayınında şok tepki: Sunucu dondu kaldı

CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Levent Kurnaz, sunucu Tunç Arslanalp'in kuraklıkla ilgili sorusuna tepki gösterdi.

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk canlı yayınında flaş tepki! CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, sunucu Tunç Arslanalp'in 'Nerede hata yaptık, çok mu geç kaldık?' şeklindeki kuraklık sorusuna flaş bir tepki gösterdi.

'CNN TÜRK KÖMÜR SANTRALİ REKLAMI YAPARSA BÖYLE OLUR'
Levent Kurnaz sunucunun sorusuna, "Bilim insanları olarak yıllardır kömürden vazgeçmemiz lazım diye yıllardır söylüyoruz. Politikacılar ve medya kanalları dinlemiyor. CNN Türk kömür santrali reklamı yaparsa böyle olur. 'Sorunun çözümünü nerede bulacağız diyorsunuz. 'Kömür, petrol, doğalgaz yok' diye söylüyoruz. " diyerek çok konuşulacak bir tepki gsöterdi.

'O KADAR SÖYLEDİK SİZE'
Sunucu Tunç Arslanalp'in, "Kötü hissettirdiniz beni" sözlerine Kurnaz, "Hissetmelisiniz. O kadar söyledik size 'Kömür santrali reklamı yapmayın' diye ama dinlemediniz." dedi.

'GEZEGENİN YOK OLMASINI DESTEKLEYEN KANALSINIZ' DEMİŞTİ
 
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Levent Kurnaz daha öncede söz konusu reklamlar nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden CNN Türk'e tepki göstererek şunları yazmıştı;

“Sevgili  CNN Türk çalışanı arkadaşlar, bugünden itibaren herhangi bir konuda görüş almak için lütfen beni aramayın. Artık siz benim için bu gezegenin yok olmasını destekleyen kanalsınız”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CNN Türk'e canlı yayınında şok tepki: Sunucu dondu kaldı Sonraki Haber >>

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:35:58