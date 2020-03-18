Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'te karantina skandalı! Yurt dışından geldi, yayına çıkartıldı /18 Mart 2020 11:56

CNN Türk'te karantina skandalı! Yurt dışından geldi, yayına çıkartıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler artırılırken İspanya’da tatilde bulunan spiker Gözde Atasoy’un 14 günlük karantina süresi dolmadan yayına çıkarılması tepki çekti

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CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın koronavirüse karşı uygulanan tedbirleri hiçe saydığı iddia ediliyor.

Medyaradar’ın CNN Türk kulislerinden edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre; 7 Mart tarihinde İspanya’da tatilde bulunan spiker Gözde Atasoy’un 14 günlük karantina süresi dolmadan bugün yayına çıkarıldığı öğrenildi.

Atasoy’un geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan paylaştığı fotoğrafı fark eden bazı takipçileri de kendisini yayında görünce durumu sosyal medyada dile getirdi.




Genel Müdür Yancı’nın kurumda başka isimleri de 14 günlük süre dolmadan kanala çağırdığı gelen haberler arasında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hemen hemen her gün yayınlarda dile getirdiği 14 günlük karantina kuralı; kişilerin yurt dışından virüs kapma ihtimaline karşı Türkiye’ye döndükten sonra kendisini izole etmesi anlamını taşıyor.

Koronavirüsün 14 günlük kuluçka süresi olduğu için kişi bazen ilk 13 gün hiçbir belirti göstermeden hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olabiliyor.

CNN Türk’te yapılan birçok yayında da yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina süresine dikkat edilmesi uyarısı yapılıyor ve bunun önemine vurgu yapılıyor.
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