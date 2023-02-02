Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak kesti /02 Şubat 2023 10:27

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak kesti

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken ilginç anlar yaşandı. Konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını kesip manikür yaparken görüntülendi.

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge'ye 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin ve İsmail Dükel gündemi masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı adayları ve anketlerin konuşulduğu bir bölümde Hakan Bayrakçı tırnaklarını keserken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Bayrakçı özür diledi.


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