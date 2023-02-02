CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak kesti

Cumhurbaşkanı adayları ve anketlerin konuşulduğu bir bölümde Hakan Bayrakçı tırnaklarını keserken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.







Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Bayrakçı özür diledi.





CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge'ye 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin ve İsmail Dükel gündemi masaya yatırıldı.