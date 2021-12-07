Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'te yayıncılık skandalı /07 Aralık 2021 16:23

CNN Türk'te yayıncılık skandalı

CNN Türk, İçişleri Bakanlığı'nın "PKK'lı Ferhat Tunç öldürüldü" iddiasını haberleştirirken sürgündeki sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını paylaştı. Tunç konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Salı sabahı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ferhat Tunç” adlı bir PKK’lının öldürüldüğünü duyurdu. Saray yanlısı haber kanalı CNN Türk ise, açıklamanın haberleştirildiği Youtube videosunun görselinde, “PKK’nın üst düzey kadrosuna büyük darbe” başlığıyla sanatçı ve hak savunucusu Ferhat Tunç‘un fotoğrafını kullandı. CNN Türk’ün fotoğraf kullanımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, sanatçı Ferhat Tunç’tan açıklama geldi.

Kronos'un haberine göre kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Tunç, “İçişleri Bakanlığı, PKK’li Ferhat Tunç adlı bir gencin yaşamını yitirdiğini iddia etti. İktidar güdümündeki medya ise haberi benim fotoğrafımı kullanarak, iktidar yanlıları da hesabımı etiketleyerek servis etti. Ölümü her türlü kirli çıkar ve algıları için kullananları kınıyorum.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Avukatının konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Tunç, konuyu yargıyı taşıyacağını duyurarak, “Kandan ve ölümden beslenenlerden çok yakında kurtulmak umuduyla” dedi.
 
Avukat Fatma Hopikoğlu ise müvekkili Ferhat Tunç hakkında CNN Türk’ün görsel tercihine ilişkin yaptığı açıklamada yasal yollara başvurulacağını belirtti. 
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