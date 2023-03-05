Samanyolu Haber /Gündem / CNN'de 'Erdoğan' yorumu: Rus parası olmasaydı... /05 Mart 2023 12:17

CNN'de 'Erdoğan' yorumu: Rus parası olmasaydı...

Erdoğan'ın Putin'i 'üzmek istemediğini' söyleyen Gönül Tol, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu. Tol, "Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramazdı" dedi.

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ABD merkezli CNN International'da, “Türkiye, NATO’nun genişlemesini engelliyor. Bu geri tepebilir ve Putin’e bir propaganda malzemesi çıkarabilir" başlığı ile yayınlanan analizde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya kararına ilişkin NATO uzmanlarının değerlendirmelerine yer verildi. Uzmanlar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye'nin, 11 Temmuz’da düzenlenecek zirve öncesinde 'geri adım atıp atmayacağını' değerlendirdi.

'BİR U DÖNÜŞÜ, ERDOĞAN'I ZAYIF GÖSTERECEKTİR'
Uzmanların ikiye ayrıldığını aktaran Luke McGee, "Her iki düşüncenin de merkezinde, Erdoğan'ın yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük siyasi tehdit olduğu düşünülen seçimler yer alıyor" ifadelerini kullandı. Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Kurucu Direktörü Gönül Tol, "[Erdoğan'ın] Yarattığı, Türk halkı için sonuçlar elde edebilen diktatör imajı paramparça oldu" dedi. CNN'e konuşan Tol, "Şu anda, Türkiye'de çok fazla Batı ve Kürt karşıtlığı var. Bu, [Erdoğan'ın] kendi reklamını yapabilmesi için iyi bir konu ve dramatik bir U dönüşü onu daha zayıf gösterecektir" açıklamasında bulundu. 

'RUSYA, ÇEKİCİ BİR ORTAK'
Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'üzmek istemediğini' söyleyen Tol, şöyle devam etti: "Rus parası olmasaydı Erdoğan maaşları artıramaz veya öğrencilere mali destek sağlayamazdı. Şimdi, depremlerin ardından yeniden inşa sözü veriyor. Dolayısıyla Rusya, Erdoğan için çekici bir ortak.”
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