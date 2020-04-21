Samanyolu Haber /Dünya / CNN'den 'Kim Jong Un öldü' iddiası /21 Nisan 2020 20:46

CNN'den 'Kim Jong Un öldü' iddiası

36 yaşındaki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi. Güney Koreli yetkililer ise kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ağır hasta olduğuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.

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CNN’de yer verilen ve ABD istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre, kalp ameliyatı olan Kuzey Kore liderinin durumunun ciddi olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu iddia etti.

Kim Jong-un’un Kuzey Kore’nin en önemli tatillerinden olan 15 Nisan’da gözler önüne çıkmadı bu durum spekülasyonları da artırdı.
 
Güney Kore haber sitesi Daily NK pazartesi gecesi erken saatlerde Kim’in tam anlamıyla iyileşmeye başladığını yazdı. İsimsiz bir kaynağa dayandırılarak hazırlanan haberde başka hiçbir detaya yer verilmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

CNN’e konuşan eski CIA Kuzey Kore bölüm başkan yardımcısı Bruce Klinger, “Kim’in sağlığı ile ilgili birçok söylentinin yalan olduğunu görmüştük, ancak ülkenin aşırı gizliliği gerçekleri ortaya çıkarmayı da zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Reuters ajansına göre Güney Kore Hükümeti’nin yanı sıra Çin istihbarat kaynakları da Kim’in durumunun ağır olduğu iddialarını reddetti.BBC Seul muhabiri Laura Bicker, açıklamalarda Kim’in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediğine dikkat çekiyor.

Kim Jong-un Eylül 2014’te 40 gün süreyle kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Kuzey Kore lideri darbeyle devrildiği iddialarının ardından halkın önüne bastonla çıkmıştı.
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