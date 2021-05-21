Samanyolu Haber /Dünya / CNN'den Trump iddiası /21 Mayıs 2021 19:45

CNN'den Trump iddiası

Trump yönetiminin, 2017'de CNN'nin Pentagon muhabiri Starr'ın özel telefon ve e-mail kayıtlarını toplattırdığı ortaya çıktı. CNN Genel Müdürü Zucker, "Derhal izahat verilsin" dedi.

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin, 2017 yılında CNN'nin Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın iş ve özel telefonları ile e-mail kayıtlarını toplattığı ortaya çıktı. CNN televizyonunun haberine göre, Adalet Bakanlığı'ndan 13 Mayıs'ta Starr'a gönderilen mektupta, savcılığın, 1 Haziran ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Starr'ın şahsi ve iş e-mailleri ile telefonlarının yanı sıra CNN'nin Pentagon Bürosu'nun telefonlarının kayıtlarını aldıklarını bildirildi.

SORUŞTURMA GEREKÇESİ PAYLAŞILMADI

CNN muhabiri hakkında ne zaman ve ne gerekçe ile soruşturma açıldığı bilinmezken, bakanlığın mektubunda, kayıtların geçtiğimiz yıl bir davada kullanıldığı belirtildi. Davaya ilişkin detay verilmezken Starr hakkında hali hazırda devam eden bir soruşturma veya suçlama bulunmadığı kaydedildi.

CNN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

CNN Genel Müdürü Jeff Zucker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CNN, anayasanın birinci maddesi ile korunan gazetecilerin yazışmalarının, herhangi bir şekilde gizli olarak toplanmasını şiddetle kınıyor. Adalet Bakanlığı'ndan derhal izahat vermeleri için toplantı talebinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin daha önce Washington Post, New York Times, BuzzFeed ve Politico'nun Rusya soruşturmasını takip eden muhabirlerinin telefon kayıtlarını toplattığı ortaya çıkmıştı.
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