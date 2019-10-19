Samanyolu Haber /Gündem / CNN'den yeni iddia: Ateşkese uyulmuyor /19 Ekim 2019 22:26

CNN'den yeni iddia: Ateşkese uyulmuyor

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında varılan mutabakat ile bölgede ateşkes ilan edilmişti. CNN'in ortaya attığı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde ise ateşkesin ihlal edildiği bilgisi yer alıyor.

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CNN’in ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde 18 Ekim’de Ankara’daki Türkiye-ABD toplantısının ardından ilan edilen beş günlük ateşkese “uyulmadığı” ifade edildi.

Aynı haberde hem Türkiye’nin hem de YPG’nin birbirlerini ateşkesi bozmakla itham ettikleri belirtildi.

CNN ABD’li yetkilinin “Türkiye destekleri gruplar ateşkesi ilk günden bozdu” dediğini aktardı. Aynı yetkilinin “Türkiye destekli güçler Türklerin kontrolü dışında hareket ediyor olabilir ya da Türkiye onların ‘ne yaptığını umursamıyor’ olabilir” dediğini ekledi.
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