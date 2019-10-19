CNN'den yeni iddia: Ateşkese uyulmuyor

CNN’in ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde 18 Ekim’de Ankara’daki Türkiye-ABD toplantısının ardından ilan edilen beş günlük ateşkese “uyulmadığı” ifade edildi.





Aynı haberde hem Türkiye’nin hem de YPG’nin birbirlerini ateşkesi bozmakla itham ettikleri belirtildi.





CNN ABD’li yetkilinin “Türkiye destekleri gruplar ateşkesi ilk günden bozdu” dediğini aktardı. Aynı yetkilinin “Türkiye destekli güçler Türklerin kontrolü dışında hareket ediyor olabilir ya da Türkiye onların ‘ne yaptığını umursamıyor’ olabilir” dediğini ekledi.