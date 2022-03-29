CNNTürk'te bir akıl tutulması vakası daha!

Oscar Ödülleri'ne, oyuncu Will Smith'in, komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu.





Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu.

Olay, dünya basınında geniş yer bulurken Will Smith'i destekleyen ve eleştirenler sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.





Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin yaşandığı dönemde söz konusu program sosyal medyada hem alay hem de tepki konusu oldu.





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Will Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Chris Rock'ı tokatladı.Bu konu CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de de “askeri ve siyasi uzmanlar tarafından” değerlendirildi.Tokat olayı, canlı yayında araştırma şirketi sahibi Yandaş Hakan Bayrakçı, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Akademisyen Eray Güçlüer ve Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin tarafından tartışıldı.