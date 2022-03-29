Samanyolu Haber /Gündem / CNNTürk'te bir akıl tutulması vakası daha! /29 Mart 2022 07:23

CNNTürk'te bir akıl tutulması vakası daha!

CNN Türk’te Genel Kurmay İstihbarat eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Emekli Kurmay Albay Eray Güçlüer, Gazeteci Turgay Güler ve Ahmet Hakan, Will Smith'in Oscar törenindeki tokadını değerlendirdi. Akıl sağlığınızı korumak için bu videoyu sizinle paylaşmıyoruz.

SHABER3.COM

Oscar Ödülleri'ne, oyuncu Will Smith'in, komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu.

Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu.

Will Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Chris Rock'ı tokatladı.

Olay, dünya basınında geniş yer bulurken Will Smith'i destekleyen ve eleştirenler sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.


Bu konu CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de de “askeri ve siyasi uzmanlar tarafından” değerlendirildi.

Tokat olayı, canlı yayında araştırma şirketi sahibi Yandaş Hakan Bayrakçı, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Akademisyen Eray Güçlüer ve Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin tarafından tartışıldı.

Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin yaşandığı dönemde söz konusu program sosyal medyada hem alay hem de tepki konusu oldu.

AKIL SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN..

Samanyoluhaber.com olarak, siz kıymetli okurlarımızın akıl sağlığınızı korumak adına, bu videoyu sizinle paylaşmıyoruz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CNNTürk'te bir akıl tutulması vakası daha! Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:53:24