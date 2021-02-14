Coca-Cola, artık kağıt şişelerde satılacak

Gezegenimizin güncel en büyük sorunlarından birisi etrafa atılan plastik çöpler. Bu çöpler arasında yer alan plastik şişelerse kullanıldıktan sonra kendilerini göllerde, okyanusta veya bir arazide buluyor. Çevre kirliliğinin azalmasına yardımcı olmak isteyen şirketler, kendi alanlarında çöpü engelleyebilecek girişimlerde bulunuyor.

Plastik şişelerin çevreye verdiği zararı engellemek isteyen bir girişim de bugün Coca-Cola tarafından duyuruldu. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan şirket, Macaristan'da daha sürdürülebilir kâğıt şişeler test etmeye başladığını açıkladı. Kâğıt şişeler, bu yaz yalnızca 2.000 adetle sınırlı AdeZ içeceklerinin satışlarında kullanılacak.





Coca-Cola'nın kâğıt şişe girişiminin son hedefi, kâğıt olarak geri dönüştürülebilen şişeleri imal etmek. Şirketin Brüksel merkezli araştırma ve geliştirme ekibi ve Danimarkalı girişim The Paper Bottle Company, projede birlikte çalışıyor. Şişeyi üretme imkânı sunan teknoloji, The Paper Bottle Company tarafından geliştirildi.





Plastik şişelere alternatif olacak olan kâğıt şişeler, sürdürülebilir kaynaklı ahşap kullanılarak yapılan biyo bazlı bir malzemeye sahip. Şişenin dış kısmı bu malzemeden oluşurken iç kısmında geri dönüştürülebilir plastik malzeme yer alıyor. Şişenin kapağı da plastik malzemeden imal ediliyor.



