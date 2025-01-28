Samanyolu Haber /Dünya / Coca-Cola Avrupa'daki bazı ürünlerini toplatıyor: Bu ürünleri tüketmeyin! /28 Ocak 2025 15:17

Coca-Cola Avrupa'daki bazı ürünlerini toplatıyor: Bu ürünleri tüketmeyin!

Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdığını duyurdu.

SHABER3.COM

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika’nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri sebebiyle toplatma kararı aldığını, tüketicilerin 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içecekleri tüketmemesini istedi.

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika’nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Coca-Cola Avrupa'daki bazı ürünlerini toplatıyor: Bu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:51:54