Coca-Cola Avrupa'daki bazı ürünlerini toplatıyor: Bu ürünleri tüketmeyin!

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika’nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri sebebiyle toplatma kararı aldığını, tüketicilerin 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içecekleri tüketmemesini istedi.





Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika’nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da gönderildi.