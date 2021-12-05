Coca Cola’dan yüzde 31'e varan büyük zamlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık tüketici enflasyonunu (TÜFE) yüzde 21 olarak ilan ederken, şekerden una, yağdan gazoza ayda bir yüzde 30 civarında zam geliyor.







Alkolsüz içecek devi Coca Cola, Türkiye’de üretip dağıtımını yaptığı mamûllerin fiyatına yüzde 11 ile yüzde 31 arasında değişen oranlarda zam yapacak. Coca Cola İçecek AŞ’nin bölge bayileri ile market ve bakkallara gönderdiği zamlı tarife 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.





Zamlı tarifeye göre, Coca-Cola (1 litrex12), Coca-Cola Zero Sugar (1 litrex12), Coca-Cola Light (1 litrex12) ve Sprite (1 litrex12) yüzde 25,40 artışla 82,68 TL yerine, 103,68 TL’den satılacak. Fiyatı yüzde 30,10 artan Schweppes’in (1 litrex12) fiyatı ise 103,03 TL’den 134,01 TL’ye yükselecek.





1,5 LİTRE COCA-COLA’NIN FİYATI 8,43 TL OLACAK





Coca-Cola (1,25 litrex12) ve Fanta (1,25 ltirex12) 84,76 TL’den 105,88 TL’ye yükselecek. İki içeceğe yüzde 24,90 zam gelecek.





Coca-Cola (1,50 litrex6), Coca-Cola Zera Sugar (1,50 litrex6), Coca-Cola Light (1,50 litrex6), Fanta (1,50 litrex6) ise 39,06 TL’den 50,61 TL’ye çıkacak. Zam oranı yüzde ise 20.





Coca-Cola (1,75 litrex6) ile Fanta’nın (1,75 litrex6) 45,23 TL olan fiyatı 54,04 TL’ye çıkacak. 2 litre Coca-Cola (6 adet) 54,63 TL’den 60,72 TL’ye yükselecek.







Diğer kalemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) dahil eski-yeni fiyatlar-zam oranı





2 litre Fanta (6 adet): 51,19 TL-60,72 TL-Yüzde 18,60





2,50 litre Coca-Cola (6 adet): 65.38 TL-82,56 TL-Yüzde 26,30





2,50 litre Fanta/Sprite (6 adet): 61,75 TL-75,49-Yüzde 22,20