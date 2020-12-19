Coca Cola'da 2 binden fazla kişi işten çıkartılacak

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Coca-Cola, dünya çapında yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 2.200 kişinin işine son vermeyi planlıyor.





ABD'li içecek devi Coca-Cola, koronavirüs pandemisi sırasında içeceklerin satıldığı mekanların kapatılmasıyla yapılandırma projesini hızlandırdı.





İşten çıkarmaların çoğunun 1.200 kişi ile ABD'de olması bekleniyor.





2019 sonunda Coca-Cola'nın toplamda 86 bin çalışanı vardı; ancak pandemiyle beraber gelirleri üzerindeki baskı arttı.





Şirket aynı zamanda bünyesindeki 430 markanın en az 200 tanesini kapatacağını açıkladı.





350-550 milyon dolar değerinde tasarruf





Coca-Cola'nın satışlarının yarısı genelde evlerde yapılan tüketimden geliyor.





Koronavirüs yüzünden yapılan sosyal hayattaki kısıtlamalarla barların, restoranların, sinemaların ve spor mekanlarının kapatılması, içecek tüketimine darbe vurdu.





Ağustosta Coca-Cola, ABD, Kanada ve Puerto Rico'da işten çıkarılmaya gönüllü olan dört bin kişiye bir paket vereceğini açıklamıştı.





Şirket sözcüsü işten çıkarmaların yıllık olarak 350-550 milyon dolar değerinde tasarruf edilmesini sağlayacağını söyledi.





Şirket son çeyrekte 8,65 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 9 düşüş anlamına geliyor.





İşten çıkarmalar çoğu bağımsız olan şişeleme fabrikalarını etkilemiyor.





Bu operasyonlarda dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi çalışıyor.