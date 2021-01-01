Çocuğu tacizden ceza aldı, hâlâ dışarıda!

Anne Fatoş Barut, Süleyman S'nin aile dostu olduğu için evlerine gidip geldiğini belirterek, "Eşi, kendisi hepsi bizim ailenin içerisine giren çıkan kişilerdi. Eşi çok samimi olduğum bir arkadaşımdı. Bu kişi meğerse sapıklık peşindeymiş ancak o zamanlar hiç şüphelenmedik. Çocuğu ‘kahvaltıya götürüyorum' deyip otele götürüp istismar etmiş." dedi.





"Bilişim suçları zaten telefon sinyallerinden olayı çözdü." diyen Barut, "Kızımın sağlık raporunu aldık. İfadesi pedagog eşliğinde alındı. Olay ortaya çıkınca çok üzüntülü günler geçirdik. Bu şahıs 16 yıl ceza aldı." diye konuştu.







16 YIL HAPİS CEZASI ALDI, HÂLÂ TUTUKLANMADI





Mahkeme kararıyla rahatladıklarını ifade eden Barut, söz konusu kişinin hâlâ tutuklanmadığını öğrenince üzüntülerinin katlanarak arttığını söyledi.







Barut kızına cinsel istismarda bulunan Süleyman S.'nin elini kolunu sallayarak gezdiğini, kendisini sürekli rahatsız ettiğini, kızına cep telefonundan hâlâ mesaj atarak rahatsız ettiğini dile getirdi.





Barut, gözyaşları içinde şunları kaydetti: "Bu şahısın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna akşam saat 19:30'da şeker döküyor, aynaları parçalıyor. Görüntüler elimde mevcut. Bunu yaparken hiç kimse görmedi mi? Her yerde kamera var, yakında mobese var. Tüm bunlar araştırılsa bu adamın hangi eve girdiği bile bulunabilirdi.





Süleyman S. taciz suçundan 16 yıl hapse mahkûm edildiği hâlde tutuklanmadı.





"BABA_OĞUL KÂBUSUMUZ OLDU, BİZİ TEHDİT EDİYORLAR"





"Can güvenliğimden korkuyorum, başıma bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek?" sorusunu yönelten Barut, "Yakalanması olan bir kişi ve bana da korunma kararı verilmiş, bana bir şey olduktan sonra korunsam ne olur korunmasam ne olur? Evimin önünde aracıma bu şekilde zarar verenler bana da zarar verebilir. Daha da acısı Süleyman S. evimin yakınlarında dolanıp bana tehdit ve küfür içerikli mesajlar atıyor." dedi.





Barut şöyle devam etti: "Bu şahsın oğlu, benim oğlumun iş yerine giderek tehdit ediyor. Babası kızıma mesaj atıyor. Arabama zarar verildiği gün polisleri çağırmıştım. Süleyman S. bana mesaj atarak ‘sen polis mi çağırdın' diyerek yine mesaj attı. Baba oğul resmen kâbusumuz oldu."





"KIZIMA HÂLÂ TACİZ MESAJI YOLLUYOR, POLİS BULAMIYOR!"





Aracına zarar verildikten sonra korkudan evine gidemediğini, teyzesinde kaldığını ifade eden Barut, 57 yaşındaki bu adamın kızını takıntı haline getirdiğini belirterek, "Kızıma attığı bir mesajında, ‘Senin uğruna ölmeye razıyım, seni seviyorum, beni affet' gibi saçma sapan şeyler yazmış. ‘Sana çok inanmıştım, bu yaptıklarını beklemiyordum. Sevgi uğruna ölmeye değer bahtın açık olsun' diye yazmış bir başka mesajında. Numarası belli mesajlar belli, bu şahıs bulunamıyor mu? Telefon sinyaline bakıp bulanamaz mı?" sorularını yöneltti.

Barut, Sözcü gazetesine verdiği mülakatta, "Nereye başvurduysam bir sonuç alamadım bu kişi için tutuklama kararı var, yakalanma emri var. Ama evime gelip zilime basıyor, taş atıyor, aşağı in diye bağırıyor. Polisler geliyor, sen polis mi çağırdın diye dönüp telefonuma mesaj atıyor. Polis bunu görmesine rağmen çevreyi bile araştırma ihtiyacı duymuyor, bu kişi bahçede mi bir yere mi saklandı evimin yakınlarında mı bunlara hiç bakılmadı." dedi.