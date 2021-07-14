Samanyolu Haber /Gündem / Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı! /14 Temmuz 2021 17:28

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Güney Afrika’da eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın tutuklanması sonrası patlak veren protestolar dinmiyor. Onlarca insanın can verdiği olaylarda alışveriş merkezleri önce yağmalandı sonrasında ise ateşe verildi. Ülkede yaşanan korkunç olaylarda bir kadının yanan binadan çocuğunu kurtarmak için aşağı attığı kan donduran anlar sosyal medyada viral haline geldi.

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Güney Afrika'da akkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Öte yandan yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.

Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.

13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

ÇAĞRI YAPILDI

Güney Afrika Cumhuriyeti Güvenlik Bakanı Yardımcısı Zizi Kodwa, vatandaşları toplanıp bir araya gelerek varlıklarını yağmacılardan korumaya çağırdı.

Kodwa, Soweto kentinde bir alışveriş merkezini korumak için toplanan halkı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yağmacıların halk içerisindeki bir "azınlık" olduğunu belirten Kodwa, insanların bir araya gelerek alışveriş merkezlerini ve kendi topluluklarını korumasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
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